Sbanda e si schianta contro un albero donna di 37 anni ferita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Ancora via Marconi. Ancora un auto che finisce contro un albero in via Marconi. Questa mattina poco prima delle 7 una donna di 37 anni a bordo della sua autovettura Matiz/jazz è finita contro un albero. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e la Croce gialla di Falconara. La ragazza residente a Camerata Picena, ma lavora a Falconara, accusava dolori diffusi ma non particolarmente gravi è stata condotta al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.