«Sanzio vicino al fallimento per le gestioni del passato». Amministrazione e Brandoni rispondono all’attacco del Pd

FALCONARA - «La convenzione con la Regione Marche da 2,8 milioni di euro per le opere a supporto dello sviluppo dell’aeroporto è un risultato di questa amministrazione, frutto di un confronto costante di amministratori e tecnici comunali con amministratori e tecnici regionali, per arrivare a un progetto che potesse favorire lo sviluppo dello scalo e migliorare le infrastrutture di Falconara». Così l’amministrazione replica al Pd, che ha accusato Signorini e Brandoni, sindaco ed ex sindaco, di «fare solo proclami sul Sanzio.

Anche Brandoni, candidato consigliere alle Regionali nella lista di Fratelli d’Italia, risponde. «Capisco che anche il Pd debba fare campagna elettorale e attaccare l’ex sindaco, ma ha la memoria corta». Aggiunge Brandoni. «Dicono che ho scoperto l’aeroporto tardi per nascondere il fatto che dietro i bilanci in rosso che hanno portato Aerdorica a un passo dal fallimento ci sono le scellerate gestioni del passato, nate da scelte di governi di centrosinistra dagli anni 90 ad oggi che hanno indicato e nominato gli amministratori delegati di Aerdorica». Continua Brandoni. «Il mio operato è limpido e di lungo corso. Per me parlano i documenti, i verbali, i comunicati stampa, le dichiarazioni e i voti pressoché totalmente contrari all’approvazione dei bilanci in Assemblea dei soci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA