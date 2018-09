Sale sul tetto per prendere il pallone ma precipita da 6 metri: grave 15enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Si arrampica sul tetto per recuperare il pallone, ma cade da un'altezza di 6 metri: paura per una ragazzino 15enne. E' successo nel pomeriggio in piazza Saba a Castelferretti. Il ragazzino stava cercando di riprendere il pallone quando improvvisamente ha perso l'equilibrio, cadendo da un'altezza di crica 6 metri, anche se, per fortuna, una balaustra avrebbe frenato la caduta. La botta a terra è stata comunque abbastanza violenta: il 15enne ha battuto la schiena, il bacino e la testa, riportando anche una ferita alla nuca. E' stato immediatamente portato all'ospedale di Torrette dagli operatori della Croce Gialla in condice rosso e con sospette fratture. Comunque non ha mai perso conoscenza. Sul posto anche i carabinieri.