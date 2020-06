Ryanair riprende i collegamenti da e per l'aeroporto Sanzio con tre rotte per l'estate 2020

FALCONARA - Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia ha annunciato oggi che riprenderà i collegamenti da e per l’aeroporto di Ancona a partire dal 2 luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020, invitando i viaggiatori a pianificare le vacanze estive per festeggiare l’Europa che sta superando con successo una delle sue sfide piú impegnative.



Con l’allentamento delle restrizioni negli spostamenti, la voglia di viaggiare si fa sempre più forte, come confermano i recenti dati di traffico sul nostro sito. L’Italia risulta essere tra le destinazioni turistiche più ricercate dai visitatori europei e tra gli utenti italiani; le destinazioni più popolari, oltre al Bel Paese, sono sicuramente Regno Unito, Germania e Belgio.



Ryanair è lieta di ricominciare a collegare le Marche con il resto dell’Europa, permettendo a tutti i viaggiatori di scoprire le mille sfumature che caratterizzano questa Regione: dai leggendari Monti Sibillini alle meravigliose spiagge della Riviera del Conero, dalle suggestive Grotte di Frasassi all’affascinante Gola del Furlo, per non dimenticare i Borghi più belli d’Italia e le città che custodiscono un immenso patrimonio culturale da scoprire.



La ripresa dei collegamenti, oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro, offrirà anche l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall’aeroporto di Ancona verso le più importanti e gettonate destinazioni europee con collegamenti diretti tutto l’anno.



L’operativo da e per l’aeroporto di Ancona include collegamenti internazionali con Londra-Stansted, Bruxelles-Charleroi e Düsseldorf*.

