FALCONARA - Sono andati a ruba caciotte, miele e olio prodotti nel carcere di Barcaglione, presenti per la prima volta al mercato di Falconara grazie all’iniziativa Campagna Amica di Coldiretti. In piazza Mazzini, nella mattinata di ieri, è stato infatti allestito uno stand della Fattoria Barcaglione, una realtà interna al penitenziario anconetano che permette a 60 detenuti di produrre formaggi con il latte delle 20 pecore allevate, olio dai 300 ulivi coltivati e miele dai 30 alveari.

APPROFONDIMENTI LO SPAVENTO Donna investita davanti alla sede della Croce Gialla di Ancona: portata in ospedale



Dietro il bancone i falconaresi hanno trovato Antonio Carletti, imprenditore agricolo, presidente di Federpensionati Coldiretti Ancona e tutor dell’orto sociale del carcere. Ad affiancarlo c’era uno dei detenuti di Barcaglione che, dai prossimi giorni, comincerà a lavorare all’interno della fattoria.

Ad accoglierli c’era l’assessore al Commercio, Clemente Rossi. «Grazie a Coldiretti – spiega l’assessore – i frequentatori del mercato del giovedì possono conoscere i prodotti della fattoria di Barcaglione, formaggio, olio e miele a filiera cortissima, visto che provengono dalle colline del nostro territorio. Soprattutto, l’iniziativa permette di conoscere questa realtà, a cui abbiamo dato il massimo appoggio perché unisce la qualità del prodotto a un’iniziativa di grande respiro sociale». Una grossa soddisfazione per i detenuti-lavoratori che grazie a questo progetto hanno modo di ritrovare fiducia nelle loro capacità, imparare un mestiere e avere un’occasione di riscatto.



«La Fattoria Barcaglione è in grado di produrre ogni anno 800 forme di caciotta e tra i sette e gli otto quintali di olio – spiega Carletti – mentre gli alveari quest’anno hanno permesso di raccogliere quattro quintali e mezzo di miele. Falconara, in questo primo giorno, ha risposto benissimo: si tratta di un bel segnale in vista dei prossimi appuntamenti».



Campagna Amica, il mercato di Coldiretti che permette di acquistare prodotti a filiera corta e made in Marche, è presente dal settembre 2021 ogni giovedì in piazza Mazzini, dove sono arrivati anche i venditori del mercato ambulante alimentare un tempo ospitati in piazza Catalani.