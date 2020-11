Toglie le targhe al rottame dell'auto e prova ad abbandonarlo: scoperto, maxi multa in arrivo

FALCONARA - Cava le targhe al rottame della sua auto e prova ad abbandonarla a bodo strada, ma gli agenti della polizia locale di Falconara risalgono a lui ed elevano una maxi multa da 1.600 euro.

LEGGI ANCHE:

Uno viola il coprifuoco e danneggia un'ambulanza, un altro pizzicato in giro due volte volte in pochi minuti: fioccano le multe Covid

APPROFONDIMENTI SENIGALLIA Commerciante minacciata in centro da una clochard: «Tira fuori...

Undici morti di coronavirus in un giorno nelle Marche: non erano così tanti da primavera/ I tamponi testati in tutta Italia

Era arrivato in via del Tesoro per abbandonare la sua vecchia auto, una Fiat Multipla ormai ridotta a un rottame, senza targhe, cofano e nemmeno le ruote. L’uomo, un 52enne residente fuori Comune, probabilmente pensava di non poter essere identificato. Invece gli agenti della polizia locale di Falconara, nonostante l’assenza della targa, sono risaliti alla proprietà del mezzo attraverso il numero di telaio e il 52enne si vedrà notificare una sanzione di 1.600 per abbandono di veicolo a motore. La presenza dell’auto in un tratto senza sbocco di via del Tesoro è stata notata martedì 10 novembre da una pattuglia impegnata nel controllo del territorio. Dai controlli è emerso che il veicolo non è stato rubato, né le targhe sono state radiate dalla circolazione, per cui la responsabilità presunta dell’abbandono è da attribuire al proprietario

© RIPRODUZIONE RISERVATA