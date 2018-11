Romena tira un bicchiere al barista poi prende un pugno e va all’ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FALCONARA - Choc ieri pomeriggio per un’aggressione in piazza Mazzini al civico 5 dove si trova il bar “Sole”. Una donna di giovane età ha lanciato un bicchiere al barista, non si sa bene per quale motivo. Successivamente la giovane che ha scatenato il parapiglia è stata identificata. Si tratta di una romena di 30 anni già nota alle forze dell’ordine perché colpita da un foglio di via da Falconara. La donna era presumibilmente ubriaca tanto che è bastato poco perché s’innescasse una lite con il barista di nazionalità cinese.