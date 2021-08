Non risponde alle chiamate dei familiari, irruzione in casa: donna di 88 anni trovata a terra

FALCONARA - Non rispondeva alle chiamate dei familiari, questo pomeriggio intorno alle 16 con tanta paura addosso l'irruzione in casa di una donna di 88 anni in via Lombardia a Falconara. I vigili del fuoco hanno aperto il portone, con loro anche i carabinieri, la Croce Gialla e l'automedica che hanno trovato la signora a terra dopo un malore che gli ha impedito per diverse ore di muoversi. La donna è stata portata in codice rosso all'ospedale di Torrette.

