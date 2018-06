Alto rischio di aggressioni di notte: la guardia medica costretta a barricarsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - La guardia medica medica in via Rosselli è ospite nei locali del Poliambulatorio. «È una precauzione necessaria per evitare il rischio di aggressioni notturne durante il turno di servizio», afferma un medico. Di sera, o di notte, non è infrequente che qualcuno si presenti per accedere a delle cure mediche. A volte capitano anche persone con problematiche particolari in condizioni di dipendenza da droghe o alcol che non hanno il controllo delle proprie azioni.Il problema è all’attenzione della direzione dell’Area Vasta 2 (Asur) che da tempo sta studiando la possibilità di trasferire il servizio in altri locali più idonei e più appropriati. La Croce gialla si sarebbe detta disponibile ad offrire uno dei suoi locali nella propria sede dove la struttura è sempre presidiata.