Rimasti senza lavoro da cinque anni vivono in roulotte: «Aiutateci»

FALCONARA - Da cinque anni vivono in due roulotte affiancate: prima ad Ancona nel piazzale Auchan, ora a Falconara in via Castellaraccia. Sono italiani, residenti nel capoluogo dorico: Gianni 44 anni, la sorellastra Anna 39 e Francesco 42. «Aiutateci, dateci un lavoro», implorano. «Noi ci diamo da fare», vanno ripetendo. A un certo punto della loro vita sono rimasti senza un’occupazione, dopo aver lavorato per oltre vent’anni. Hanno un mestiere: autista, operaio in carrozzeria, badante. Ma tutti e tre si sono ritrovati in mezzo a una strada.Gianni, nato ad Ancona, aveva una casa, pagava il mutuo ma quando ha perso il lavoro non ce l’ha fatta più e ha perso anche la casa. Qualcuno gli ha donato una piccola roulotte e si è adattato a una nuova vita piena di miseria, di privazioni, di stenti. Gianni ha lavorato con varie ditte, anche al cantiere navale. Anche Francesco, originario di Napoli, ma ha vissuto sempre ad Ancona, aveva casa a Camerata Picena finché ha lavorato per una società di assicurazioni fino al 2014, quando è stato messo all’angolo dalla crisi. Da un anno vive in roulotte con Gianni. Anna, anche lei nata ad Ancona, faceva la badante e alla fine, senza lavoro e senza soldi, si è ritrovata con il fratellastro Gianni. Il gruppetto riceve dai servizi sociali di Ancona un pacco viveri corrispondente a buoni spesa per circa trenta euro ogni mese.