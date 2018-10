Rifiuti selvaggi: ecco le maxi multe a famiglia e azienda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Continua la lotta a rifiuto selvaggio. L’attenzione dell’amministrazione e degli agenti della polizia locale resta molto alta, e ha portato a scoprire a Rocca Mare, gli autori di una discarica abusiva che si sono visti recapitare una multa di 600 euro. E per la verità i controlli sono a 360 gradi, tanto che sulla Flaminia un’attività di vendita di prodotti alimentari è stata sanzionata per un totale di 6.500 euro per violazioni amministrative.È l’esito dell’attività svolta negli ultimi giorni dal Comando di Falconara, che continua a monitorare il territorio tenendo sotto controllo diversi aspetti, dal rispetto delle norme del codice della strada alla tutela dell’ambiente e del decoro, fino alla sicurezza alimentare e al rispetto delle regole di igiene.