Rifiuti, mano pesante da parte del Comune di Falconara: multe salate per due aziende e un cittadino

FALCONARA- Una nuova «telecamera mobile» per smascherare l'abbandono selvaggio di rifiuti, specie nelle zone più isolate e periferiche. L'iniziativa è stata adottata dal Comune a Falconara e i risultati sono risultati evidenti.

Il bilancio delle sanzioni

Durante lo scorso mese, il nucleo di polizia locale per i rifiuti ha sorpreso due aziende che smaltivano scarti dell'edilizia nei cassonetti e un cittadino che gettava in un fosso 20 kg di resti da macellazione suina (ossa e grasso). Per le due imprese è scattata la sanzione di 450 euro ciascuna. Per il privato, dopo che gli agenti hanno recuperato gli scarti per garantire lo smaltimento regolare, contestate violazioni che potrebbero comportare sanzioni fino a 6.600 euro.