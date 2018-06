Revocato il divieto di balneazione: in spiaggia torna subito il pienone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Si ritorna tutti al mare sull’accogliente spiaggia falconarese dopo il divieto di balneazione scattato i giorni scorsi in seguito all’ennesima precipitazione atmosferica. Infatti nella mattinata di ieri è arrivata la comunicazione dell’Arpam, contenente l’esito favorevole delle analisi. Contestualmente il Comune, attraverso il proprio sito, ha comunicato la fine del divieto temporaneo ed il ripristino della balneazione lungo tutto il litorale sud fino al confine con il Comune di Ancona.In spiaggia tutte le attività funzionano a pieno ritmo. Si confida solo nella benevolenza di Giove Pluvio, ovvero che nei mesi di luglio e agosto ci sia bel tempo. La spiaggia oggi si presenta bene, accogliente, pulita, tirata a lucido. Gli operatori balneari si sono dati da fare, come sempre, per organizzare al meglio l’accoglienza di bagnanti e turisti.«Qui in spiaggia - dice Vanni dello stabilimento la Vela – c’è sempre qualcosa da fare, i bambini giocano, tutto è pronto dagli ombrelloni al bar, agli aperitivi». Insomma se c’è bel tempo la giornata passa bene. Ormai si va verso il tutto esaurito. Anche per i giovani non si può certo dire che non vi siano attività a cui dedicarsi, dai campi da beach volley, ai giochi per bambini e ragazzi. Tanto che anche la sera c’è sempre tanta gente, chi per un aperitivo, chi per la cena, pizza o pesce, chi per una passeggiata lungo il litorale magari dal tramonto al chiaro di luna che offrono sempre uno spettacolo meraviglioso. Il prolungamento delle giornate e le spiagge da vivere h24 sono un’ancora di salvezza per tutti gli operatori economici del settore.Poi da non ignorare anche la rifioritura delle scogliere che offrono protezione sia all’erosione sia al migliore utilizzo del tratto di mare, sul bagnasciuga rendendolo più fruibile e sicuro soprattutto per i bambini. Le presenze, in questo periodo della stagione, sono essenzialmente legate alle famiglie che frequentano il litorale.«Sta andando bene – dice Luca Caprari dello stabilimento Abronzatissima – noi siamo aperti anche la sera e non ci possiamo lamentare». «L’unica cosa – aggiunge Luca – vorremmo qualche aiuto in più dal Comune, una presenza maggiore soprattutto per la sorveglianza e la sicurezza, qui dobbiamo farci tutto da soli». Alessandro Filippetti, presidente del consorzio degli operatori balneari Falcomar, pubbica su facebook una serie d’immagini di un suggestivo tramonto sulla spiaggia falconarese. Vere e proprie cartolineNel frattempo è giunta anche la conferma del servizio in spiaggia ad opera della Croce Gialla che ha mantenuto operativo il servizio nei mesi di luglio agosto nonostante i tagli della Regione Marche. Un servizio fondamentale per garantire la tranquillità dei numerosi frequentatori della spiaggia. «Metteremo a disposizione – ha comunicato il presidente della Croce Gialla Domenico Paccone – un quad e un’ambulanza su due punti fissi della spiaggia, uno a Palombina Nuova e uno presso l’ex piattaforma Bedetti