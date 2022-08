Rapina in spiaggia: dopo la denuncia anche il Daspo ai due 20enni, vietati tutti i locali della provincia

FALCONARA - Avevano rapinato una donna in spiaggia, a Falconara, ora, oltre alla denuncia, hanno ricevuto il, cosiddetto "Daspo Willy" e per due anni non potranno ferquentare alcun locale della provincia.

Le misure, disposte su istruttoria della Divisione Anticrimine, diretta dal Vice Questore dr.ssa Marina Pepe, hanno colpito due uomini (un italiano ed un cittadino di origini marocchine), già gravati da precedenti di polizia specifici, le cui condotte costituiscono un concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini. In considerazione del curriculum criminale dei due ventenni, resisi autori di condotte illecite fin dalla minore età e con continue recidive.

Per questo motivo è stato loro inibito l’accesso per due anni, a tutti i pubblici esercizi ed ai locali di pubblico intrattenimento, posti nell’intera provincia anconetana, con contestuale divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.