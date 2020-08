Ragazzo di 22 anni massacrato di botte sul lungomare: gli aggressori riescono a fuggire

FALCONARA - Aggredito e massacrato di botte sul lungomare di Falconara. La violenza è esplosa nella notte tra domenica e lunedì, attorno alle 4.30, nei pressi di uno stabilimento balneare. Vittima di quella che sembra essere una spedizione punitiva, un ragazzo falconarese di 22 anni. È finito al pronto soccorso di Torrette con contusioni multiple, la frattura della mandibola e una lesione al timpano sinistro. La prognosi è di trenta giorni.



Gli accertamenti sono affidati al Norm della Compagnia di Ancona, sezione guidata dal capitano Vittorio Tommaso De Lisa. Non è escluso che la vittima nelle prossime ore possa subire un intervento chirurgico per ridurre la gravità della frattura. Al momento le indagini sono in corso. Ed è in corso l’identificazione dei due aggressori, scappati nel buio della notte prima dell’arrivo dell’ambulanza inviata dal 118 e delle pattuglie dei carabinieri. Quando i militi sono arrivati in spiaggia, hanno trovato solamente il 22enne. Dolorante, sotto choc per quanto avvenuto pochi minuti prima. È riuscito solamente a dire poche parole: «Sono stato aggredito da due persone». Due contro uno: lo hanno pestato a suon di cazzotti, diretti in faccia. I militari del Norm sono già al lavoro per chiarire quanto prima i punti oscuri della vicenda: il motivo della brutale violenza e i suoi responsabili. All’origine, forse, vecchi dissapori tra i tre. Al vaglio degli investigatori, anche la presenza di possibili testimoni. Da chiarire anche la presenza del 22enne sulla spiaggia nel cuore della notte, quando ormai ristoranti e chalet avevano chiuso i battenti da ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA