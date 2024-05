FALCONARA - Un progetto di bonifica, la decarbonizzazione del sito e una possibile revisione dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia). Sono stati i temi al centro del confronto in videoconferenza con amministratori e tecnici del territorio con protagonisti la sindaca Stefania Signorini e il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ed al quale ha partecipato l’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi. «Un incontro che è stato positivo – dice la sindaca Signorini – e che è stato incentrato sulla raffineria: si è parlato di bonifica, decarbonizzazione del sito e di una possibile revisione dell’Aia».

Le questioni aperte

L’attività della raffineria e la tutela di salute e ambiente, la realizzazione in tempi certi del sistema di bonifica interno allo stabilimento, a partire da quello delle acque sotterranee, ma soprattutto una progressiva decarbonizzazione dell’industria petrolifera falconarese: argomenti cruciali che sono stati affrontati dalla sindaca Signorini nell’incontro in videoconferenza con il ministro per l’ambiente Gilberto Pichetto Fratin. La sindaca e l’assessore Aguzzi sollecitavano da febbraio l’incontro col ministro, quando il territorio di Falconara e quello dei comuni limitrofi erano stati investiti per oltre un mese da continue esalazioni, oggetto di centinaia di segnalazioni da parte dei cittadini.

La mobilitazione

L’Arpam, su richiesta dei sindaci della bassa Vallesina, Falconara, Montemarciano, Chiaravalle, Monte San Vito e Camerata Picena, ha messo in relazione le esalazioni con le attività della raffineria e questo ha reso ancora più importante confrontarsi con il ministro Pichetto Fratin, per discutere del presente e del futuro dello stabilimento petrolifero. All’incontro online hanno erano presenti la vicesindaca Valentina Barchiesi, il dirigente del settore ambiente Roberto Mantovani e la responsabile dell’ufficio ambiente Giovanna Badiali. Per la Regione, oltre all’assessore Aguzzi, ha partecipato il dirigente Roberto Ciccioli. «Il ministro si è mostrato disponibile ad accogliere le richieste del territorio – dice la Signorini – per realizzare interventi per una maggiore tutela della salute e dell’ambiente. Il ministero aveva inviato in marzo l’Ispra all’interno dell’industria petrolifera per una ispezione straordinaria richiesta dal comune, i cui risultati sono attesi a breve».

Dall’incontro è emersa la necessità che la raffineria osservi i tempi di attuazione del sistema di bonifica interno, in primis la messa in sicurezza delle acque sotterranee. L’aspetto più interessante riguarda il futuro dello stabilimento di Falconara: in una prospettiva rivolta sempre più verso la transizione ecologica e l’attenzione verso le energie green, l’azienda ha presentato un progetto per avviare la decarbonizzazione dell’attività.