Raffica di episodi e denunce: la disturbatrice seriale finalmente espulsa

FALCONARA - La 32enne rumena è considerata tra i più noti personaggi della provincia dorica, seconda a nessuno in quanto a fenomeni di disturbo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Un campionario di episodi degno di una disturbatrice seriale. Ma Stavolta è incappata in un intervento del Radiomobile Carabinieri di Ancona che, acquisito il provvedimento proposto dalla Tenenza di Falconara, grazie anche all’interessamento dell’Ufficio Stranieri della Questura di Ancona, sono riusciti a dare corso al provvedimento coattivo: la donna è stata caricata nella notte su un’auto dei carabinieri e accompagnata presso al centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria a Roma, da cui verrà rimpatriata in Romania con il primo charter disponibile.