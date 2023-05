FALCONARA - Dai più giovani, 81 neo 18enni, alla più anziana, Teresa Renghini di 100 anni e 4 mesi, i cittadini ierisono stati chiamati alle urne per votare il nuovo sindaco di Falconara. Su un totale di 20.919 elettori aventi diritto (10.052 maschi e 10.867 femmine) se ne sono recatialle urnenelle 27 sezioni elettorali il 42,81% secondo l’ultima rilevazione dell’affluenza delle ore 23.Nel 2018 erano stati il 57,59% del totale.Alle 19 erano 6.803 (il 32,52%) mentre a mezzogiorno aveva votato il 10,48%ovvero 2.193 falconaresi.

Il confronto

Da tenere presente che alle ultime amministrative del2018 - quando si era votato in una sola giornata - il dato finale era del 57,59% dei votanti. Dunque per fare un confronto sull’affluenza tra le due tornate occorrerà aspettare l’esito di oggi pomeriggio. Ma intanto è possibile mettere a paragone il comportamento degli elettori tra le ultime due elezioni cittadine. In quelle del 2013 su 21.844 aventi diritto si recarono alle urne in 14.054 cioè il 64%.Il che vuol dire che rispetto al 57,59% del 2018, nel corso degli anni, si sono persi migliaia di voti. Un calo endemico in tutte le Marche, ma ancora prima dei programmi elettorali forse c’è da fare una riflessione sul trend negativo e su cosaabbia inciso nella fiducia della collettività. Intanto i cittadini in questa tornata elettorale sono chiamati a scegliere se rinnovare la fiducia allaprima cittadina uscente Stefania Signorini per il prossimo quinquennio. Èsostenuta da quattro civiche di centrodestra (Falconara in Movimento, Direzione Domani, Falconara 2028 e Unitiper Falconara).Tra chi le contende la fascia tricolore c’è Annavittoria Banzi, di professione avvocato, con la coalizione di centrosinistra formata da Pd, M5S e liste civiche Cittadini in Comune,Falconara Bene Comune e Si Può. Anna Grasso, commissario della polizia locale di Jesi,èsostenutainvecedalla civica Falconara Libertas e Marco Baldassini, 45 anni, comandante della Marina Mercantile,èa capo di tre liste: Ancora Falconara Marittima, Vola Falconara Marittima e Polo dei Riformisti per Falconara. Proprio Baldassini era stato il primo a scendere in campo e annunciare senza indugi la sua candidatura. Una prima giornata di voto segnata dalla pioggia, ma sembra che non vi siano state irregolarità ai seggi.

Lo scrutinio

Le votazioni riprenderanno questa mattina alle 7 e si chiuderanno alle 15 quando inizierà lo spoglio dei voti per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Qualora nessuno dei quattro candidati raggiungesse la maggioranza assoluta dei voti,si andrà al ballottaggio tra i dueche avranno ottenuto più consensi, e si tornerà a votare il 28 e 29 maggio. Da sottolineare l’impegno degli 81 neo-maggiorenni che hanno assolto al proprio dovere civico per la prima volta: 44 ragazzi e 37 ragazze (8 sono residenti all’estero).