Non solo puzze e chiazze: anche fuga di gas nel fosso dei veleni

FALCONARA - Resta altissima l’attenzione verso il fosso San Sebastiano,. Un rigagnolo di acque scure e maleodoranti insieme a macchie oleose hanno fatto scattare da lunedì scorso l’emergenza. Ieri la puzza nauseabonda non accennava a diminuire. Seguendo, a risalire, il percorso del fosso sembrava addirittura peggiorare.Verso mezzogiorno i volontari che seguono minuto per minuto la situazione riferiscono che alle esalazioni maleodoranti si è aggiunta una insolita e fastidiosa puzza di gas, probabilmente proveniente da un tubo che fiancheggia il fosso. Sul posto per la verifica si è portata prontamente una pattuglia della Polizia municipale che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.