Pusher tradita dalla guida incerta: a casa nascondeva un chilo di hashish e coca

FALCONARA - Tradita dalla guida incerta, la pusher finisce in manette. E’ stata arrestata ieri pomeriggio una 27enne di origini brasiliane residente a Falconara Marittima. I carabinieri le hanno contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio di un chilogrammo di hashish e sei grammi di cocaina. Una parte trovata addosso, il resto in casa.Nel pomeriggio di ieri quindi i militari della Tenenza di Falconara, guidati dal comandante Michele Ognissanti, nell’ambito di uno specifico servizio teso alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno arrestato la spacciatrice. La ragazza, già nota ai carabinieri, è stata notata mentre transitava a bordo della sua autovettura nei pressi di via Leopardi. A colpire l’attenzione dei carabinieri un’esitazione al volante. La donna infatti appena li ha visti, prima ha frenato improvvisamente, poi ha tentato maldestramente di accostare sul margine della strada, bloccando di fatto il traffico. Forse è andata nel panico proprio avendoli visti e sapendo di avere con sé delle dosi di droga. Dopo aver bloccato la circolazione si è vista costretta a ripartire, perché altri veicoli dovevano transitare, finendo così nelle braccia dei militari. E’ finita proprio di fronte a loro che l’hanno quindi fermata, dopo aver osservato tutto la scena. Dalle prime battute i carabinieri hanno subito compreso che qualcosa non andava.La donna è stata così accompagnata in caserma per accertare i motivi di tanta esitazione al volante. Ben presto hanno ottenuto la risposta. Al termine di una perquisizione personale è stata trovata in possesso di un involucro con 6 grammi di sostanza stupefacente, risultata cocaina, e di un involucro di 3 grammi di hashish. A quel punto sono partiti ulteriori approfondimenti presso il domicilio della giovane, riuscendo a rinvenire, all’interno di un comodino in camera da letto, ben 10 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish, per un peso complessivo pari ad un chilogrammo. La 27enne, su disposizione della Procura, è stata subito collocata agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida di oggi.