Pusher preso al party dei bimbi: tenta la fuga in bici tra la folla

FALCONARA - Arrestato un senegalese di 47 anni pluripregiudicato, residente a Falconara per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Mentre nel centro città, in piazza Mazzini famiglie e bambini partecipavano agli eventi proposti dalla Notte Bianca Kids, i carabinieri della Tenenza di Falconara hanno organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio impiegando anche personale in borghese. Obiettivo garantire la sicurezza delle famiglie e dei bambini felicemente coinvolti dagli esilaranti spettacoli nei luoghi centrali della città, in piazza Mazzini appunto.Nel corso dell’operazione sono stati controllati numerosi soggetti, tra cui un cittadino senegalese di 47 anni, trovato in possesso di due involucri di stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 8 grammi e due pezzi per totali 50 grammi di sostanza tipo hashish. L’uomo, già conosciuto ai militari per le pregresse attività di spaccio, al momento del controllo ha manifestato segni di tensione ed insofferenza che sono sfociati in una marcata resistenza, inizialmente opposta al fine di guadagnare la fuga in sella alla propria bicicletta e, successivamente, una volta accompagnato coercitivamente in caserma, per ostacolare il rinvenimento dello stupefacente che aveva abilmente occultato al di sotto dei pantaloni, proprio all’interno delle mutande. In tribunale il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di dimora a Falconara e l’obbligo di firma nella caserma dei carabinieri.