Il proprietario è morto: blitz per liberare la sua casa dagli abusivi

di Giorgio Fabri

FALCONARA - Quell’alloggio sulla Flaminia con vista sul mare, disabitato dopo la morte del proprietario, non era rimasto vuoto troppo a lungo. Almeno due tunisini, forse anche di più, l’avevano occupato forzando la porta di ingresso trasformandolo in poco tempo in una sorta di accampamento. Questo fino alle prime ore del mattino di mercoledì scorso, quando in quell’appartamento - ridotto ormai a un tugurio, con rifiuti di ogni genere - sono arrivate le pattuglie dei carabinieri della Tenenza di Falconara e gli agenti della polizia locale. Il blitz è scattato intorno alle 6 e 30, non certo a caso. Vigili e carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni residenti che avevano notato un viavai di sconosciuti in quella casa con ingresso indipendente sulla Flaminia, poco distante dalla stazione.