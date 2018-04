Ponti per il mare come discariche e fioccano le proteste dei cittadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Ecco come appaiono i cavalcavia di accesso al mare in corrispondenza di via Mameli e via Roma. Un degrado da far impressione a chiunque. Un ammasso di sedie rotte, lamiere, reti per materassi e pure stendini con panni ad asciugare sulla rete di protezione. «Poi non lamentiamoci – dice Giovanni Graziosi ex consigliere comunale – se a Falconara vengono sempre meno turisti». Certo non è un piacevole benvenuto. Osservazioni, e dibattito, che imperversano anche nella piazza virtuale di Facebook. «Il lungomare è carino – si legge tra i commenti –, è tutto quello che si vede prima di arrivarci che fa schifo per non parlare della puzza dei sottopassi».