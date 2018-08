Il ponte perde i pezzi: una vera trappola per pedoni e ciclisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Bulloni sollevati, viti svitate, listelli sconnessi. Così si presenta il ponte ciclabile nei pressi della foce del fiume Esino che collega la pista ciclabile tra il quartiere Fiumesino e quello di Rocca Priora.Molti dei listelli sono sconnessi e rappresentano un pericolo per i ciclisti e per le persone. Basta un piccolo giro, da una parte all’altra, per accorgersi dell’abbandono di questa struttura realizzata una quindicina di anni fa. Un gran peccato perché la passeggiata con la mountain bike o a piedi lungo le due sponde dell’Esino in mezzo ad aree verdi è davvero piacevole