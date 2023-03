Falconara, pomeriggio di follia: evade dai domiciliari e aggredisce la Polizia Locale. In manette un 54enne

FALCONARA- Un pomeriggio di follia quello avvenuto ieri, venerdì 10 marzo, a Falconara. Un uomo di 54 anni reo di aver minacciato e aggredito personale della Polizia Locale è stato arrestato dai Carabinieri di Falconara dopo che, in precedenza, era evaso dalla misura alternativa dei domiciliari che stava scontando per un altro reato.

Il motivo

Tutto è nato da un controllo alla circolazione stradale a Falconara con i vigili urbani che hanno provveduto a fermare l'uomo in quel momento a bordo di un monopattino elettrico e protagonista di alcune manovre pericolose. Il 54enne, una volta bloccato, ha iniziato a inveire rendendo necessario l'intervento dei carabinieri. Dalle successive identificazioni è emerso poi come lo stesso 54enne dovesse trovarsi ai domiciliari e per questo motivo sono scattate le manette in flagranza di reato.