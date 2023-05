FALCONARA Sono 20.919, 10.052 maschi e 10.867 femmine, i cittadini residenti a Falconara che potranno votare oggi e domani per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Di questi, i neodiciottenni che potranno esprimere il voto per la prima volta sono 81, 44 ragazzi e 37 ragazze (8 sono residenti all’estero). Oggi e domani l’ufficio elettorale di via Roma osserverà un orario straordinario: sarà aperto oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Questo permetterà al personale di rispondere a qualsiasi esigenza degli elettori, come il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati. Sono 27 le sezioni elettorali che saranno aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Il Comune ricorda che le sezioni elettorali 6 e 7, un tempo ospitate nella scuola Marconi, sono state temporaneamente trasferite al Circolo Leopardi, in via dello Stadio 14. Per gli elettori che hanno difficoltà di deambulazione sono state allestite sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche o che, con strutture appositamente predisposte, saranno accessibili con sedia a ruote, presenti in ogni sede. Si può votare alla scuola Alighieri, alla scuola Zambelli, all’istituto Gesù Bambino, al Circolo Leopardi, alla scuola Montessori, alla scuola Aldo Moro e alla scuola Ferraris.

La contesa per il Castello

Oggi sul tavolo della politica i falconaresi sceglieranno tra quattro assi. Un poker di aspiranti sindaci: una alla caccia della riconferma e gli altri tre pronti a sfidarla. Stefania Signorini cerca il bis. Il primo cittadino uscente, dirigente scolastica, è sostenuto da 4 liste civiche di centrodestra (Falconara in Movimento, Direzione Domani, Falconara 2028 e Unitiper Falconara). In campo anche Annavittoria Banzi, avvocato, che corre con la coalizione di centrosinistra che comprende Pd, M5S e liste civiche Cittadini in Comune – Falconara Bene Comune - Siamo Falconara. Anna Grasso, commissario della polizia locale di Jesi, è sostenuta dalla civica Falconara Libertas, Marco Baldassini, 45 anni, comandante della Marina Mercantile, è stato il primo mesi fa ed in largo anticipo su tutti fa ad annunciare la sua candidatura, ed è a capo di tre liste: Ancora Falconara Marittima, Vola Falconara Marittima e Polo dei Riformisti per Falconara. Qualora nessuno dei quattro raggiunga il 50% più uno dei voti si andrà al ballottaggio tra i due candidati con più consensi che si svolgerà il 28 e 29 maggio.