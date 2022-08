Falconara, brutale aggressione, Daspo Urbano al nigeriano. È il 68° di quest'anno

FALCONARA - Daspo urbano numero 68 dell'anno 2022 emanato dal questore di Ancona Capocasa. Questa volta è stato colpito un nigeriano 26enne, chera stato denunciato per aver aggredito un cittadino rumeno in prossimità di un locale di ristorazione in Piazza Mazzini a Falconara. Ora al nigeriano 26enne è stato inibito l’accesso a Piazza Mazzini, Via Cavour, Via Marsala, via XX settembre e via 4 Novembre con divieto di accedere, per un anno, ai locali pubblici e di pubblico intrattenimento, ovvero dove si somministrano alcolici, posti nelle vie indicate, e di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

L'aggressione era stata feroce, tanto da provocare nella vittima lesioni guaribili in non meno di 40 giorni. Con questi ulteriori provvedimenti sono n.68 i D.Ac.Ur. emessi dal Questore di Ancona, su istruttoria della Divisione Anticrimine, dal mese di gennaio ad oggi, sanzionando tutti gli episodi di violenza che hanno destato particolare allarme sociale nella comunità della città e dell’intera provincia anconetana.