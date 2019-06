La politica e la sinistra in lutto: si è spento l'ex assessore Pietrucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Mondo della politica in lutto: è scomparso Aldemaro Pietrucci, simbolo della sinistra falconarese. È morto ieri mattina all’ospedale di Torrette, aveva 74 anni. Lottava da tempo contro un male. Protagonista della vita politica di Falconara, ha ricoperto l’incarico di assessore al Bilancio durante i due mandati del sindaco Giancarlo Carletti e arrivando a ottenere la presidenza del Cam, seppur per un breve periodo, dall’ottobre 2004 all’ottobre 2005.In precedenza, era stato componente del Cda di quello che oggi è Marche Multiservizi Falconara. Ha ricoperto incarichi nella sinistra, diventando un punto di riferimento prima per il Pci, poi per i Ds e infine per il Pdci, ricoprendone il ruolo di segretario comunale. Il passo era avvenuto dopo aver abbracciato la parte più radicale del partito, considerando necessario mantenere quanto più elevati possibile i valori della tradizione storica ed ideale del socialismo, capace di promuovere la costruzione di una società più giusta e rispettosa delle persone. L’ultimo saluto a Pietrucci domani mattina, alla casa funeraria Binci di Montemarciano. Alle 10 è prevista un cerimonia laica per ricordarlo.