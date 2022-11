FALCONARA «L’idea di fondo che sorregge l’intero progetto di restyling di piazza Catalani poggia sull’esigenza di restituire alla comunità spazi di città un po’ trascurati nel tempo, ma vissuti ancor oggi dai residenti». L’assessore all’Urbanistica, Clemente Rossi, sottolinea con soddisfazione gli ultimi lavori che restituiranno alla città piazza Catalani. «Sarà – dice – una nuova agorà». Da piazza dimenticata a luogo di riunione, gioco e chiacchiere tra giovani e meno giovani. E’ questo il nuovo volto di piazza Catalani, che sta prendendo forma grazie a LudiCo, progetto pilota di rigenerazione urbana e innovazione sociale.

La condivisione

La riqualificazione si avvia infatti alla fase conclusiva. «Attraverso investimenti non necessariamente dispendiosi, ma mirati – dice Rossi - tutti, senza eccezioni di età, possono usufruire liberamente della piazza. Alla base c’è la partecipazione e la condivisione con i cittadini. Ogni angolo della città ci appartiene e in tal senso va custodito e gelosamente salvaguardato. Il vicino centro socio-sanitario-riabilitativo diurno per disabili esalterà ancora di più la funzione di questo spazio in pieno centro storico». Iniziato a gennaio 2022, il progetto LudiCo è promosso dal Comune, progettato, realizzato e coordinato grazie alla sinergia tra l’ufficio tecnico comunale, dalla dirigente Eleonora Mazzalupi, responsabile unico del procedimento, ai progettisti Roberto Mantovani ed Eleonora Fanesi e il collettivo Plasma dell’architetto Silvia Cerigioni e di Francesca Bianchi. E’ stata realizzata una parte della pittura a terra del nuovo playground di Piazza Catalani con la collaborazione degli artisti dell’associazione ricreativa culturale Jassart e i workshop di urbanistica tattica aperti alla cittadinanza che si sono svolti nei mesi scorsi.

L’intervento

L’intervento dovrà proseguire per terminare tutta la superficie entro novembre. In piazza è già stato istallato il nuovo bagno pubblico, che verrà messo in funzione nei prossimi giorni. Attraverso i workshop di Autocostruzione, svolti nei mesi di luglio e settembre al FabLab, sono state realizzate le installazioni artistiche in legno progettate dai designer Monica Romagnoli e Markus Holste, alcune già presenti in piazza. Oltre 60 persone di tutte le età hanno partecipato alle giornate di autocostruzione e preso parte alla realizzazione.

Le installazioni

Sono state installate, ad oggi, la copertura del nuovo bagno pubblico e le nuove isole ecologiche. Durante i lavori, oltre alla realizzazione del nuovo bagno e l’installazione del canestro, sono stati riqualificati i muretti perimetrali, risanate alcune porzioni di pavimentazione, realizzati alcuni drenaggi per l’acqua meteorica. «Al di là dei colori e delle forme, quello che ha sempre contraddistinto il progetto è stata l’alta valenza sociale e l’inclusività nelle scelte e decisioni progettuali», aggiunge Rossi. Solo di costi fissi, il progetto è costato 54mila euro, a cui si deve aggiungere, però, tanto volontariato fra tecnici, artigiani e professionisti che hanno offerto gratuitamente il proprio contributo.