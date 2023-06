FALCONARA - Stava andando a una festa in spiaggia allo stabilimento Donaflor quando è stato aggredito alle spalle da un gruppo di ragazzi che lo ha pestato a sangue e rapinato. Il grave episodio è successo verso l’1,30 di sabato, nel sottopassaggio che collega via Flaminia alla spiaggia. Vittima della brutale e vigliacca aggressione, un ragazzo di 21 anni di Senigallia.



Il giovane in quel momento era da solo, stava raggiungendo degli amici al locale. Improvvisamente, ha sentito dei passi alle sue spalle farsi sempre più vicini. Poi, è stato raggiunto da un gruppo di persone - difficile dire quanti fossero, visto che lo hanno aggredito di spalle – che lo hanno spinto, scaraventato a terra e colpito con una raffica di pugni e calci, tanto da fratturargli il setto nasale. Mentre il ragazzo era ancora a terra, insanguinato e spaventato, gli aggressori si sono impossessati del portafogli che conteneva 50 euro. Presi i soldi, sono fuggiti a gambe levate, dileguandosi nella notte e lasciandolo lì, finché altri ragazzi non lo hanno notato e soccorso, lanciando l’allarme al numero unico 112. Sul posto sono intervenuti sia i sanitari del 118 che i carabinieri del Norm della Compagnia di Ancona.

Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per essere medicato delle ferite riportate. Nella brutale aggressione ha riportato una frattura del setto nasale e varie contusioni. I carabinieri lo hanno sentito per ricostruire la dinamica dei fatti e hanno avviato le indagini, volte a rintracciare i responsabili a cui saranno contestati i reati di rapina aggravata in concorso. Purtroppo il sottopasso non è dotato di telecamere e sembra che non vi siano testimoni diretti dell’aggressione a scopo di rapina. La ricerca si fa difficile. In ogni caso, i militari hanno ispezionato tutta la zona e stanno vagliando le altre spycam comunali poste nei punti nevralgici della città per valutare se, eventualmente, fosse stata ripresa almeno la fuga del branco. Un punto di partenza per rintracciare gli autori del vile gesto che getta un’ombra di apprensione in città, dove la questione sicurezza è praticamente all’ordine del giorno.