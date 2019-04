Perde vernice e imbratta â€‹la strada: trovato grazie ai barattoli, maxi multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Il camion dell’impresa edile perde alcuni barattoli di vernice lungo via dell’Aeroporto e imbratta la strada di rosa salmone, l’autista si allontana prima dell’arrivo della polizia locale che rintraccia i responsabili dopo alcuni giorni di indagini. La vernice rovesciata sull’asfalto è la stessa utilizzata per la ristrutturazione di un edificio e il codice identificativo dei barattoli coincide. L’azienda responsabile dell’imbrattamento, oltre alla multa scattata in base all’articolo 15 del codice della strada, dovrà pagare la ripulitura dell’asfalto.La perdita del carico era avvenuta la settimana scorsa in via dell’Aeroporto, in corrispondenza della curva prima del viadotto che collega a via Consorzio. Gli agenti della polizia locale di Falconara erano arrivati a incidente già avvenuto e avevano notato la presenza di un quantitativo consistente di vernice color salmone, che aveva imbrattato buona parte della carreggiata. Il conducente del furgone, invece di fermarsi, si era allontanato. A inchiodarlo sono stati però i bidoni di vernice, che gli operatori hanno ritrovato ai margini della strada.