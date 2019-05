Perde 1.850 euro appena ritirati: un passante li trova e glieli restituisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Due anziani nel giro di quattro giorni possono tirare un sospiro di sollievo dopo aver preso un bello spavento per aver perso per strada cose preziose. La prima storia a lieto fine risale a venerdì scorso. A passare dalla disperazione al conforto è stato un attempato signore di 81 anni. Di mattina è andato al bancomat di via Bixio per ritirare 1.850 euro probabilmente la pensione. Poco poco, nelle vicinanze dell’istituto bancario, le banconote sono finiscono per terra, forse per un buco nella tasca, o per la distrazione del nonnino. Due persone si sono accorte e hanno cominciato a raccogliere i soldi. Hanno allertato un vigile di servizio il quale ha poi provveduto a fare intervenire la pattuglia. Gli agenti hanno rastrellato tutto il denaro e tramite il direttore della banca hanno rintracciato il proprietario che abita a Falconara Alta.Finale con il sorriso anche ieri per un altro anziano che d’un tratto si è messo a urlare in pieno mercato di piazza Fratelli Bandiera: «Aiutatemi, ho perso il portafoglio». Buon per lui che è stato ritrovato da una signora che con impeccabile senso civico è andata al comando dei vigili per restituirlo.