Pedoni e ciclisti in giro sicuri anche di notte. Strade, parchi e spiaggia: si accende la luce

FALCONARA - Un nuovo impianto di illuminazione in via Tommasi, per un investimento di 54mila euro, permetterà ai cittadini di utilizzare appieno il percorso di 600 metri che collega il centro abitato al cimitero e al campo sportivo. La strada, molto buia, è frequentata anche in bicicletta e a piedi da tanti castelfrettesi che vogliono fare attività fisica in mezzo al verde e grazie alla nuova illuminazione potrà essere percorsa in sicurezza anche dopo il tramonto. Il progetto, la cui realizzazione è programmata per il 2020, rientra tra le gli interventi extra canone nell’ambito del servizio di gestione integrata della pubblica illuminazione affidato alla società Citelium di Milano. Ci sono ancora interventi da realizzare per un totale di 387mila euro e l’amministrazione comunale ha dato priorità a una serie di progetti, tra cui l’illuminazione del percorso pedonale lungo la spiaggia tra l’ex 84esimo Battaglione e il confine con Ancona, l’ultimo tratto di litorale ancora da illuminare. L’investimento è di circa 17mila euro.







Verrà potenziata l’illuminazione del Lungomare della Rocca, per oltre 1.800 euro. Anche le aree verdi dei diversi quartieri sono in primo piano: al parco Kennedy saranno installati nuovi punti luce, sostituiti con nuove lampade quelli esistenti e messi in sicurezza i pali di sostegno, il tutto completato da nuove linee elettriche nelle zone non ancora servite. Altri 17mila euro saranno investiti nella realizzazione di nuovi punti luce al parco Baden Powell, dove sarà illuminata anche l’area dedicata ai cani. Al Parco del Cormorano, per oltre 6mila euro, saranno sostituite le lampade di 12 punti luce danneggiate dai vandali. Si interverrà per illuminare via La Corta, a Falconara Alta grazie a un investimento di 10mila euro e sarà migliorata l’illuminazione di piazza Gramsci, grazie a un progetto che sfiora i 16mila euro.



Un intervento, per un investimento di 15mila euro, sarà realizzato a Palombina Vecchia, per illuminare il percorso pedonale tra via Sardegna a via Emilia. Con altri 7.760 euro sarà illuminata la scalinata di Molise. Restando a Palombina Vecchia, sarà potenziata l’illuminazione davanti all’ingresso della scuola Aldo Moro. A questo si aggiungono due nuovi attraversamenti pedonali luminosi a Castelferretti, del costo di 3.850 euro ciascuno, in via Giordano Bruno, all’altezza dell’incrocio con via XXV Aprile, e in via Mauri, vicino all’incrocio con via Nazario Sauro. «Abbiamo fatto una ricognizione di tutte le aree in cui l’illuminazione va potenziata e in alcuni casi realizzata, perché del tutto assente – dice l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi –. La priorità è garantire la sicurezza, facendo grande attenzione anche alle aree verdi e alla spiaggia, come Palombina e Rocca Mare, in vista della stagione estiva». © RIPRODUZIONE RISERVATA