Falconara colpita dall’onda anomala: I bagnini: «Mai visto niente di simile»

FALCONARA Paura e stupore. Erano le 20,20 di lunedì sera quando un’onda anomala si è abbattuta sul litorale falconarese, generando apprensione tra gli operatori balneari. Un’onda che ha anticipato l’intenso temporale, che si è scatenato prima nel nord Italia poi lungo la costa marchigiana a cominciare da Pesaro, dove non sono mancati danni, per proseguire verso Senigallia e arrivare a Falconara.All’improvviso quell’onda ha superato le scogliere di protezione, appena rinforzate, per avanzare ben oltre le prime file di ombrelloni sulla spiaggia. Tra i primi a notare il fenomeno è stato Valter Cremonesi, titolare dello stabilimento Marcello & Valter. «Mai visto nella mia vita una cosa del genere», dice colui che ha avuto la freddezza di prendere il cellulare e riprendere la scena. Il video è visibile su Corriere Adriatico.it ed è diventato subito virale: sono già migliaia le visualizzazioni.