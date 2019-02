Patente scaduta e senza assicurazione fugge all'alt: maxi multa in arrivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Senza assicurazione e con la patente scaduta, non si ferma all’alt della polizia locale: bloccato un 60enne a bordo di una lancia Ypsilon lungo la Flaminia nel primo pomeriggio di mercoledì scorso dopo l’inseguimento.L’automobilista rischia sanzioni per almeno mille euro. L’operazione, messa a segno dalla pronta reazione della polizia locale, ha permesso di eliminare un potenziale pericolo lungo le strade cittadine.Individuato con il Targasystem in via Flaminia, il 60enne non si ferma all’alt della polizia locale. Una pattuglia lo insegue e lo ferma in via Bixio: l’automobilista aveva la patente scaduta e l’auto su cui viaggiava non era assicurata, tanto che ora rischia sanzioni per almeno mille euro.