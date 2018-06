Passeggeri invadono la pista per riprendersi le valigie Sull'episodio indaga l'Enac

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Un pomeriggio di ordinaria follia al Sanzio. Un nutrito gruppo composto da una settantina di passeggeri l’altro ieri ha forzato la porta di sicurezza degli arrivi e si è riversata sulla pista dove atterrano e decollano i voli, stanco di aspettare i propri bagagli, dopo oltre un’ora di attesa. Il tutto, sotto lo sguardo attonito dell’amministratore unico di Aerdorica, Federica Massei, e del Segretario generale di Giunta regionale, Deborah Giraldi, a bordo del volo in partenza alla volta di Bruxelles. Un episodio talmente grave da essere già finito sui tavoli dell’Enac, che ha inoltrato un’immediata richiesta di incontro per stamattina. È un mercoledì apparentemente come gli altri quello appena trascorso al Sanzio, con l’operatività che procede bene data la stagione estiva, ma anche con il personale in forze insufficiente alla sua gestione a causa del contingentamento dell’orario di lavoro, seguito alla crisi nera di Aerdorica. Accade così che la concomitanza di tre voli pomeridiani – quello Lufthansa da Monaco, Volotea da Catania e il Ryanair da Charleroi – mandi tutto in tilt. Mentre gli addetti si stanno occupando dei bagagli arrivati con il volo Lufthansa, i passeggeri del Ryanair arrivato da Bruxelles iniziano a scalpitare per l’attesa. «Perché scaricano prima i loro? Noi siamo arrivati prima», commentano, chiedendo spiegazioni anche ai lavoratori. I voli di linea hanno però la precedenza sulle low cost e il fatto che il personale sia ridotto all’osso impedisce di fare tutto contemporaneamente.