Party al McDonald’s c’è il battesimo ufficiale Appuntamento alle 18,30

FALCONARA - Il nuovo ristorante McDonald’s di Falconara Marittima, in via Guglielmo Marconi, verrà inaugurato ufficialmente oggi pomeriggio alle 15.30 con una festa aperta al pubblico. Alle 18.30 è previsto il taglio del nastro mentre i festeggiamenti andranno avanti fino alle ore 19.30. Dotato sia di McDrive che di McCafé, il nuovo ristorante ha aperto al pubblico alla fine del mese di aprile e ha 121 posti a sedere interni, per una superficie totale di circa 405 metri quadri. All’esterno sono invece disponibili 40 posti per un totale di oltre 2400 metri quadri di superficie.Il ristorante, in cui lavorano 30 persone, è aperto tutti i giorni dalle 7,30 all’1. Venerdì e il sabato invece la chiusura del ristorante è posticipata alle 4. Quello del McDonald’s di Falconara è già un successo. Nuovissimo, hi-tech e a misura di cliente, grande per una fame da Big Mac o piccolo, da Happy Meal, che sia. Appena aperto i battenti è stato subito pienone per il fast food di via Marconi a Falconara.Attesissimo dagli affezionati del pasto veloce e degli hamburger, abitualmente seduti ai tavolini dei ristoranti di Jesi, Senigallia, Osimo, Ancona e Fano, è stato preso d’assalto da gente di tutte le età, in particolare ragazzi e famiglie con bambini. Oggi pomeriggio l’inaugurazione ufficiale con un party aperto al pubblico che potrà festeggiare con panini sfiziosi, gadget e giochi interattivi