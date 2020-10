Partito oggi da Falconara il corso regionale di prima formazione per gli agenti di polizia locale

FALCONARA - Sono arrivati da tutte le Marche per partecipare al corso di prima formazione della Regione, ospitato nella sala convegni del Castello e dedicato a tutti gli agenti di polizia locale assunti negli ultimi due anni. Il corso è iniziato nella mattinata di oggi, giovedì 8 ottobre, conta 23 iscritti e prevede 30 lezioni, alcune delle quali in presenza. A organizzarlo è stata la dottoressa Laura Giorgio, responsabile della scuola di formazione della Regione Marche per la polizia locale. Il sindaco Stefania Signorini ha voluto portare il saluto dell’amministrazione comunale. «Sono molto vicina a tutti gli agenti di polizia locale – ha affermato il sindaco – che svolgono una funzione importantissima nei confronti dei cittadini, specie in questo momento di emergenza in cui la comunità ha bisogno più che mai di punti di riferimento e di risposte. Grazie per tutto quello che fate e che farete».

