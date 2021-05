Fiocco azzurro al Parco Zoo, è nato un cucciolo di cammello. Sondaggio per scegliere il nome

FALCONARA - Fiocco azzurro al Parco Zoo Falconara che dà il benvenuto a un cucciolo di cammello, nato nei giorni scorsi. Quinto figlio di Clara e Orazio, la storica coppia della struttura, il piccolo è nato a poche settimane di distanza da Sakè, il baby saki, scimmia dalla faccia bianca, che sta catturando le simpatie dei visitatori.

Una ripartenza ricca di new entry per il giardino zoologico marchigiano, che con la nascita del cammello festeggia il secondo lieto evento della stagione 2021.

Occhi profondi, tenero e allegro, il nuovo arrivato, che passeggia coccolato dai genitori all’interno del suo reparto, non ha ancora un nome: lo staff del Parco Zoo Falconara, indeciso se chiamarlo Giorgio o Luigi, ha scelto di affidarsi a un sondaggio sulle sue pagine social.

La nascita di un animale rappresenta sempre una grande gioia per il Parco Zoo, ma anche un’occasione per diffondere tra i visitatori la conoscenza della specie.

Il cammello è un mammifero asiatico con due grosse gobbe sul dorso, che fungono da riserve di grasso da utilizzare nei periodi di scarsità di acqua e cibo.

Importante meta turistica del territorio e centro didattico – scientifico d’eccellenza, il giardino zoologico, aperto dallo scorso 3 maggio, in ritardo a causa delle restrizioni legate all’emergenza Covid, sta registrando una buona affluenza. Proprio per motivi di sicurezza, si legge in una nota, si ricorda che la domenica e nei giorni festivi l’accesso al Parco Zoo di Falconara è consentito solo previo acquisto dei biglietti online. Oltre al biglietto singolo c'è anche la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento, valido per tutta la stagione e quindi fino a novembre. Una formula particolarmente vantaggiosa che prevede ingressi illimitati negli orari di apertura (9 -18.30).

Costo dell’abbonamento: 30 euro prezzo intero, 24 ridotto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.parcozoofalconara.com.

