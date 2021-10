Parco Kennedy, domani l'inaugurazione ufficiale del nuovo chiosco

FALCONARA - Sushi e bomboloni salati per l’aperitivo al parco Kennedy targato Picchio Beach. Inaugurerà ufficialmente domani, domenica 3 ottobre, alle 17.30 il nuovo chiosco all’interno del più grande polmone verde di Falconara, gestito dalla Picchio Beach srl che si è aggiudicata il bando pubblicato dal Comune nel dicembre scorso. Palloncini colorati e la musica dal vivo di Cecilia Rossini (voce) e Gabriele Gelo Signorino (piano) sottolineeranno il taglio del nastro da parte del sindaco Stefania Signorini. Oltre a offrire un nuovo servizio di ristoro ai frequentatori, il chiosco rappresenterà un presidio attivo tutti i giorni all’interno del parco: nei giorni infrasettimanali l’apertura sarà dalle 15 fino all’aperitivo, per anticipare il sabato e la domenica alle 9 del mattino. La gelateria e lo street food saranno attivi tutti i giorni, anche con gli aperitivi del pomeriggio a base appunto di sushi e bomboloni salati, mentre nel weekend la proposta sarà arricchita anche da colazioni e brunch. In realtà il chiosco è già operativo dallo scorso agosto, un periodo di rodaggio che ha già permesso ai frequentatori di apprezzare specialità dolci e salate. Tra i servizi, la connessione wifi gratuita e un nuovo bagno a misura di disabili. Nel progetto presentato è prevista anche l’installazione di rastrelliere con ricarica per bici elettriche e un personal trainer per il percorso fitness fatto predisporre dal Comune.

Con l’inaugurazione del chiosco sarà presentato dal sindaco e dall’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi il nuovo volto del parco Kennedy, dove è stato completato anche l’ultimo lotto del progetto di riqualificazione, con la rigenerazione del verde, la ridefinizione dei vialetti interni, l’allestimento di un percorso fitness e l’arrivo di un gioco inedito, la piramide per l’arrampicata su corda.

Sono state installate le postazioni del percorso fitness, dalla panca per gli addominali alla macchina che simula lo sci di fondo. A breve verrà installata un’ulteriore postazione denominata ‘Workout System’. Nell’area giochi è stata allestita la nuova piramide per i bambini e sono state posizionate panchine circolari.

Sono stati ridefiniti i sentieri interni al parco e sistemata la pavimentazione della zona giochi, resa accessibile anche alle persone con difficoltà motoria. Sono state installate nuove panchine, sarà a breve installata una nuova fontanella in sostituzione di quella presente nell’area giochi e, nel campetto esistente, sono state posizionate due nuove porte da calcio. Il parco è stato completato da una cartellonistica per valorizzare le essenze presenti e stimolare la curiosità di chi lo frequenta, trasformando gli spazi verdi in aule didattiche.

Quanto al verde, è stato piantumato il nuovo prato, mentre circa 60 arbusti di diverse specie, anche fiorite, abbelliscono il vialetto di ingresso (tra gli altri la rosa rifiorente, il mirto e il mirtifoglio). A questi si aggiungono 10 nuovi alberi, uno nell’area centrale (un gelso) e nove nell’area fitness, dove sono stati piantati alberi da frutto come ciliegio, melo, albicocco, pero, nocciolo e mandorlo. Si completerà la messa a verde nel periodo autunnale con la posa di arbusti e piante aromatiche.

Il progetto complessivo ha ricevuto un finanziamento di 30mila euro dalla Regione Marche, nell’ambito del bando per la realizzazione di ‘Infrastrutture verdi’, che ha visto la riqualificazione del Kennedy classificarsi al quarto posto a livello regionale.

L’obiettivo è stato quello di migliorare il più importante parco di Falconara dando continuità alle diverse aree e, come già visto, agevolando l’accessibilità e la fruizione del grande polmone verde, per renderlo più inclusiva.

