La Porsche e la Mercedes nel parcheggio non sono assicurate: i vigili le sequestrano

FALCONARA - Triplo sequestro della polizia locale di Falconara nel parcheggio di via della Stazione, a servizio della stazione ferroviaria di Castelferretti e dell’aeroporto Sanzio: nel pomeriggio di lunedì sono state portate via con il carro attrezzi una Mercedes, una Porsche Cayenne e una Opel Astra, trovate tutte e tre senza copertura assicurativa.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Gabicce, fuga per la libertà: multati tre 15enni sorpresi a... I CONTROLLI A distanza di pochi giorni sorpresi ancora senza la mascherina, la...

LEGGI ANCHE:

Per ottenere il dissequestro e la disponibilità dei veicoli, i proprietari dovranno pagare una multa di 866 euro e attivare per almeno sei mesi l’assicurazione. Se non provvederanno entro 60 giorni saranno avviate le procedure di confisca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA