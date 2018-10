Panettiere travolto e ucciso da un'auto Arrestato il conducente: era ubriaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - E' stato arrestato, con l'accusa di omicidio stradale, il conducente dell'auto che ieri sera ha travolto e ucciso il panettiere di Falconara Enrico Orlandini . Le pattuglie della polizia stradale di Fabriano hanno effettuato un’attività d’indagine volta a ricostruire con accuratezza la dinamica dell’incidente. Dopo aver proceduto a tutti gli accertamenti di rito e sottoposto il conducente dell’autovettura investitrice, un italiano di circa 45 anni, ad esame alcooltest, gli agenti accertavano che lo stesso si era messo alla guida in stato di ebbrezza avendo assunto bevande alcoliche ben oltre il limite consentito. Pertanto, come previsto dalla normativa sull’omicidio stradale, si procedeva all’arresto del conducente, mettendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente che disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. L’autovettura investitrice veniva quindi sottoposta a sequestro. Sono in corso ulteriori approfondimenti.