Nuovo blitz della Finanza: 17enne trovato con un panetto di hashish

FALCONARA - Seconda tranche dell’operazione antidroga condotta dai finanzieri della Compagnia Guardia di Finanza di Falconara Marittima in collaborazione con le Unità cinofile del Comando provinciale di Ancona per debellare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti specie tra i giovanissimi nella zona a ridosso della ferrovia. Stavolta a finire nei guai è un 17enne pizzicato con un panetto di hashish. I controlli, appena la scorsa settimana,trovato con 12 dosi di hashish (del peso complessivo di 17 grammi), alla denuncia di una ragazza italiana di 20 anni di Osimo che aveva appena acquistato un panetto da 68 grammi di hashish e alla segnalazione alla Prefettura di un 20enne falconarese pizzicato con 2 grammi di hashish per uso personale.