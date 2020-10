Nuove assunzioni, il Comune cerca un geometra a tempo indeterminato

FALCONARA - Nuove assunzioni in vista per il Comune di Falconara: si cerca un geometra per l’ufficio tecnico. C’è tempo fino alle 13 del 5 novembre per presentare domanda, in vista delle prove che si svolgeranno nella sede comunale di piazza Carducci tra il 10 e il 26 novembre. L’assunzione è a tempo indeterminato e pieno. Le domande potranno essere presentate solo online attraverso il link pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Sono ammessi i candidati con diploma di ‘Geometri’ (vecchio ordinamento) o ‘Costruzioni, ambiente e territorio’ (nuovo ordinamento) oppure laureati in Architettura o Ingegneria con gli indirizzi specificati nel bando, abilitati all’esercizio della professione in base al titolo di studio posseduto. Il bando, il calendario delle prove e il link per la domanda sono disponibili al link https://tinyurl.com/y4ae9fmu

