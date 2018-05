Cene e notti in hotel extralusso con i soldi per l'aeroporto Condanna bis per Morriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Soldi destinati alla gestione dell’aeroporto utilizzati per fini personali: condannato anche in secondo grado l’ex dg di Aerdorica, Marco Morriale. Al manager il collegio penale del tribunale di corso Mazzini aveva inflitto una pena di tre anni per il reato di peculato. Era stato invece assolto dall’accusa di truffa per aver inserito nel bilancio 2010 una fattura di Ryanair del 2009 per truccare i conti – diceva l’accusa - e favorire l’erogazione di premi. La sentenza era uscita nell’aprile 2016 dopo un processo durato oltre un anno e portato avanti dal pm Paolo Gubinelli.In appello, i giudici hanno confermato il verdetto di primo grado: tre anni a Morriale, difeso dagli avvocati Glauco Gasperini e Rosario Musolino. Ora, all’ex dg rimane solo il giudizio della Cassazione. Ma il conto con la giustizia non è finito. Il manager deve affrontare altri due procedimenti penali in cui è coinvolto come ex dirigente di Aerdorica. Entrambi sono già in dibattimento. Le accuse vanno dalla turbativa d’asta al peculato, passando per l’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Per tutti i due i casi, il pm Gubinelli ha indagato su presunte irregolarità ravvisate nella catena degli appalti indetti da Aerdorica. Per quanto riguarda le contestazioni legate al processo arrivato in secondo grado, la procura aveva preso in considerazione un arco di tempo compreso tra il 2007 e il 2013. Periodo in cui, stando alle accuse, Morriale sarebbe stato protagonista della mala gestio dei soldi destinati esclusivamente all’aeroporto di Falconara. Tra le spese contestate dalla pubblica accusa c’erano i soldi spesi per pernottamenti in hotel extralusso, cene e pranzi in ristoranti in cui avrebbe fatto tappa anche nei giorni festivi.