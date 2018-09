Notte di alcol e sangue: â€‹sfregiato al volto con la bottiglia rotta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FALCONARA - Ancora una notte di alcol e sangue a Falconara. Una notte di follia e di violenza. Le sirene delle ambulanze e delle gazzelle dei carabinieri hanno squarciato il silenzio e svegliato di soprassalto decine di residenti. Due zuffe sono divampate quasi in contemporanea nei pressi della stazione e in riva al mare. Protagonisti della doppia emergenza, alcuni giovani stranieri che se le sono date di santa ragione, fra calci, pugni e bottigliate. La mente annebbiata dai fumi dell’alcol ha esasperato litigi scoppiati per motivi banali. Il bilancio è di due uomini portati al pronto soccorso di Torrette in condizioni di media gravità: sono quelli rimasti feriti nella prima scazzottata in ordine cronologico, che ha costretto ad intervenire i carabinieri, il 118 e due ambulanze della Croce Rossa di Ancona e della Croce Gialla di Falconara.