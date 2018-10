La nonnina mette in fuga i truffatori falsi promotori del gas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Nei giorni scorsi falsi promotori della Prometeo (l’azienda che distribuisce acqua e gas) hanno tentato una truffa ai danni di una signora anziana. Il cliché è sempre il solito, e purtroppo spesso è efficace per i ladruncoli in cerca di denaro e gioielli. «Un pomeriggio – racconta la signora Francesca – sono venute due persone, un uomo e una donna , dicendo che lavorano per Prometeo». In realtà erano degli estranei ma la signora molto accorta non si è lasciata abbindolare.«Mi hanno detto che la mia promozione sul gas era in scadenza e che avrebbero voluto vedere una bolletta». La signora ha capito subito che qualcosa non andava. Ha preso tempo dicendo loro di ripassare. Nel frattempo ha telefonato alla Prometeo ed ha subito avuto conferma. «Noi – hanno risposto alla Prometeo – non mandiamo persone in giro per le case».