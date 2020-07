“Nonni & nipoti”: l’appuntamento è rimandato al prossimo anno. ​L’iniziativa salta a causa dell’emergenza sanitaria

FALCONARA - Si sarebbe dovuta svolgere ieri, ma a causa dell’emergenza sanitaria la X edizione della manifestazione “Nonni & Nipoti” non è potuta entrare nella programmazione estiva 2020 ed è stata rinviata all’anno prossimo. L’amministrazione comunale vuole comunque sottolineare la centralità di questo evento nel cartellone estivo di Falconara, non solo perché è in grado di portare in città migliaia di persone, ma soprattutto per i valori che stanno alla base della manifestazione. «I valori sono quelli dello sport, della socialità, dell’inclusione e della prevenzione - sottolinea l’assessore a Cultura, Turismo e Sport Marco Giacanella –. La “Nonni&Nipoti” è un’eccellenza dell’offerta turistica falconarese, un evento che ci invidiano in tutta la provincia e che vanta numerosi tentativi di imitazione. Avremo il piacere di riproporlo il prossimo anno grazie alla co-organizzazione del Gruppo Amici per lo Sport, che nove anni fa ha ideato l’evento. Dopo questo anno di sospensione forzata, sarà più bello ritrovarci nel 2021».

