Nervoso ai controlli: trovata â€‹la marijuana nascosta nelle mutande

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Convalidato l’arresto di un cittadino ivoriano 23enne, con precedenti di polizia, sorpreso ieri sera dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima in possesso di 3 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 34 grammi, insieme a vario materiale per il confezionamento delle dosi. L’attività è nata nel corso di un normale controllo effettuato dai militari a casa di un terzo soggetto, di origine nigeriana, 37enne, regolare sul territorio nazionale, il quale aveva acconsentito ad ospitare il proprio fratello, 32enne, agli arresti domiciliari. Controllo a cui l’ivoriano ha reagito con nervosismo, tanto che dalla perqusizione è salata fuori la marijuana nascosta nelle mutande