Il tradizionale bagno dei falconaresi per poter ricordare Vinicio e Leopoldo

FALCONARA - Tradizionale bagno di Natale al mare per ricordare i due falconaresi Vinicio Ruggiero e Leopoldo Lucconi. Il primo scomparso nel 2008 in un incidente stradale e il secondo morto l’estate scorsa. Gli amici di sempre, anche quest’anno davanti allo stabilimento Marcello&Valter li hanno ricordati con il tradizionale tuffo in acqua sfidando il freddo clima invernale. Tra gli amici di sempre Alberto Masciarelli, Valter Cremonesi (titolare dello stabilimento) e tanti altri. Non è mancato il sindaco Goffredo Brandoni, amico sia di Vinicio che di Leopoldo. Un evento che si ripete dal 2009 e che non può non mancare ogni anno e che da sempre contraddistingue la città. Dopo il bagno, tutti hanno festeggiato con panettone e spumante. Un modo originale per farsi gli auguri di Natale ricordando due amici, noti nel falconarese, che non ci sono più.